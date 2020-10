ASSE : une légende des Verts salive devant le derby entre le LOSC et le RC Lens

Le derby du Nord n’a pas eu lieu en L1 depuis mai 2015. Il n’est donc pas nécessaire de rappeler qu’il devrait s’agir d’un grand moment vécu par les acteurs de la rencontre qui aura lieu dimanche au stade Pierre-Mauroy en clôture de la 7e journée de L1 (21h). Même Loïc Perrin, devenu consultant pour la chaîne Téléfoot, salive devant cette affiche qui opposera deux des équipes en forme de ce début de saison.

« Lens correspond à Saint-Etienne »

« Ce sera un beau match entre le deuxième et le troisième du championnat. Ce derby du Nord me rappelle un peu le derby entre Saint-Etienne et Lyon, affirme l’ancien capitaine de l’ASSE. Lens correspond à Saint-Etienne en matière de ville et de supporters, Lille se rapproche peut-être plus de Lyon. C'est un derby qu'on aime voir dans notre championnat, et au-delà du derby, je suis content de revoir Lens en Ligue 1. C'est un vrai club de Ligue 1 et j'ai hâte de voir ce que va donner ce derby du Nord ! »