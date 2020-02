ASSE : William Saliba va rectifier le tir contre l’OM

true

L’ASSE a même perdu son talisman. Érigé comme porte-bonheur des Verts depuis la saison dernière tant sa présence semblait éloigner le spectre de la défaite, William Saliba (18 ans) a perdu de son aura hier à Metz.

L’ASSE a perdu son talisman

Pas toujours inspiré et même franchement inquiétant sur une mauvaise appréciation sur laquelle Stéphane Ruffier a bien réagi, le défenseur des Verts a peiné à l’image de toute son équipe en Lorraine (1-3). C’est donc presque logiquement que Saliba a concédé sa première défaite en neuf matches cette saison avec l’ASSE.

« J’essaierai de corriger ça au prochain match »

« En fin de première mi-temps, je perds ce duel et on prend le but juste après, a-t-il admis dans les colonnes du Progrès. Je le prends pour moi, j’essaierai de corriger ça au prochain match. J’avais pourtant fait une bonne entame. Ils ont eu trois ou quatre occasions, ils ont mis trois buts, nous mettant directement au fond. Cette défaite fait très mal, elle est due à un manque de réalisme de notre part. C’est une bonne leçon. »

Mercredi, l’ASSE (15e) accueille l’OM à Geoffroy-Guichard et ne compte que deux petits points sur le FC Metz au classement.