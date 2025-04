ASSE : la data verte a vu au-delà de l’étiquette de « buteur fainéant » de Stassin

Dans son pays, la réputation de Lucas Stassin n’était pas vraiment bonne, ce qui lui a notamment valu de se faire recaler par Anderlecht. Heureusement, l’ASSE a réussi percevoir son potentiel.

On en apprend, des choses, dans l’article consacré à Lucas Stassin ce samedi dans L’Equipe. Notamment que l’attaquant belge de l’AS Saint-Etienne ne jouissait pas vraiment d’une belle réputation dans son pays. C’est parce qu’il était peu impliqué dans les entraînements qu’il s’est fait recaler par son club formateur, le RSC Anderlecht, au moment de signer un premier contrat professionnel.

« Il fallait le « secouer » pour qu’il se fasse mal tous les jours »

A son sujet, l’ancien milieu du FC Nantes Guillaume Gillet dit : « Il a toujours eu ce sens inné du but, un instinct propre au vrai numéro 9, une denrée rare comparée aux joueurs de côté. Mais il fallait le « secouer » pour qu’il se fasse mal tous les jours. Si tu viens le voir à l’entraînement, jamais tu ne vas le prendre et te dire qu’il va se battre pour son équipe dans un match ». A tel point qu’il a été surnommé « le buteur fainéant » par L’Equipe ! Et qu’à Anderlecht, des profils plus dynamiques et plus travailleurs que le sien ont été retenus.

Mais alors, comment l’ASSE a-t-il réussi à percevoir le potentiel de Stassin ? Grâce à cette data si décriée, répond le quotidien sportif ! « Dès leur première visioconférence, les nouveaux dirigeants de l’ASSE se sont basés sur d’autres datas. Là où ceux d’Anderlecht pointaient son manque de courses et de volume de jeu, eux ont retenu son sens de la finition et sa marge de progression. Cette approche a convaincu Stassin de venir retrouver Dennis Appiah (32 ans), un ancien des Mauves (2016-19), plutôt que de signer à Sunderland, qui s’était manifesté deux jours plus tôt. » Comme quoi, cette fameuse data qui s’est trompée sur d’autres profils et qui est très critiquée dans le Forez a du bon !