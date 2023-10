La polémique Atal se durcit, Galtier réussit ses débuts au Qatar, un retour au Stade Rennais !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

OGC Nice : Atal envoyé devant le conseil de l'éthique

Pour avoir relayé une vidéo polémique contre Israël, le latéral algérien de l'OGC Nice Youcel Atal s'est mis dans de sales draps, bien qu'il est présenté ses excuses depuis. En effet, la FFF a fait savoir via un communiqué qu'elle avait transmis ce dossier au conseil national de l'éthique : "Les appels à la violence relayés par le joueur de l’OGC Nice Youcef Atal sont contraires à l’éthique de notre sport et aux valeurs que le football défend sans relâche. La FFF les condamne avec la plus extrême fermeté. Les discours de haine ne sauraient être admis. C’est avec raison que Le Conseil National de l’Ethique de la FFF s’est saisi de ce dossier". Atal devrait écoper d'une suspension...

AS Monaco : Clement rebondit aux Rangers

Licencié de Monaco en juin dernier, Philippe Clement ne sera resté que quatre mois sans emploi. Il vient de s'engager avec les Glasgow Rangers, dont le début de saison catastrophique a coûté sa place à Michael Baele. Les Huns sont déjà relégués à sept points du Celtic en championnat après huit journées et ils se sont inclinés face aux Chypriotes de Limassol en Europa League...

ASSE, LOSC, OGC Nice, PSG : première victorieuse pour Galtier au Qatar

Nommé entraîneur d'Al-Duhaïl le 11 octobre, Christophe Galtier a remporté son premier match, face à Al-Gharafa (2-0), en Coupe des Etoiles. Le Marseillais, limogé du PSG en juin après une seule saison, a rebondi dans le pays du propriétaire du club de la capitale, où il sera épaulé notamment de ses adjoints Thierry Oleksiak, Joao Sacramento et de Nelson Caldera (préparation physique).

FC Nantes, Stade Rennais, Girondins : Gourvennec a failli signer en Allemagne

Dimanche, Augsbourg a annoncé la nomination du Danois Jess Thorup comme nouvel entraîneur. Foot Mercato a révélé que Jocelyn Gourvennec avait tout proche de le devancer. Sa maître de la langue (sa mère était professeure d'allemand) et son expérience européenne avec le LOSC avaient séduit les dirigeants d'Augsbourg. Un temps pressenti pour prendre la succession de Sylvain Ripoll à la tête des Espoirs avant que Thierry Henry ne lui soit préféré, Gourvennec devrait trouver un challenge à l'étranger qui lui convient sous peu.

Stade de Reims : Caillot a signé un gros chèque

Le quotidien régional L'Union révèle que le Stade de Reims a déboursé 1,48 M€ pour le nouvel éclairage du stade Delaune. Soit presque 1,5% de son budget, sachant que la grande majorité des matches des Champenois sont programmés le dimanche à 15h et ne nécessitent donc pas d'éclairage..

MHSC : Falaye Sacko gravement blessé ?

Coup dur pour Falaye Sacko. Promu capitaine des Aigles du Mali il y a 3 jours, le défenseur du Montpellier HSC a battu l'Ouganda hier (1-0). Mais le natif de Bamako s'est blessé lors de ce match et a dû quitter le terrain sur une civière. Le club héraultais est en attente d’examens à son sujet.

Stade Rennais : Désiré Doué rentre à Rennes

Après deux déplacements victorieux en Slovénie (4-0) et en Bosnie-Herzégovine (2-1), la route de la qualification à l’Euro Espoirs passe par Grenoble, où l’équipe de France affrontera Chypre demain. Les Bleuets ont décollé de Sarajevo hier matin et rejoint l’Isère aux alentours de midi et demi, avec une séance programmée en fin d’après-midi. Un absent de taille ne figurait pas dans le groupe de Thierry Henry : Désiré Doué. Selon L’Équipe, ce dernier a été autorisé à rentrer à Rennes à la suite de son expulsion face aux Bosniens. Un ouf de soulagement pour Bruno Genesio avant le périlleux déplacement du Stade Rennais à Lorient (dimanche, 13h).

