Balogun vers un retour en L1, l'OGC Nice sur un ex du Barça, le LOSC proche de deux recrues

LOSC : un défenseur de la Juve et un ex buteur de l'AS Monaco visés

Depuis l'arrivée d'Olivier Létang, le LOSC avance lentement mais sûrement sur le Mercato et n'hésite pas à tenter des coups très surprenants. D'après Nicolo Schira, les Dogues souhaiteraient s'offrir le défenseur de la Juve Koni De Winter (21 ans). Le Belge, qui sort d'une saison du côté d'Empoli est transférable contre un chèque compris entre 10 et 12 M€. Le Genoa est aussi dessus.

L’ancien Monégasque Ivan Cavaleiro en approche au #Losc. C’est très avancé pour la signature de l’attaquant portugais #mercato — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 9, 2023

Par ailleurs, si l'on en croit Benjamin Quarez (Le Parisien), le club nordiste serait tout proche de boucler la venue de l'attaquant portugais de Fulham Ivan Cavaleiro (29 ans). Un joueur passé par l'AS Monaco et qui reste sur une saison compliquée en Turquie à Alanyaspor (25 apparitions, 4 buts, 5 passes).

Bataille LOSC – Toulouse pour un attaquant du Genoa

D'après Sport Italia, le Toulouse FC et le LOSC seraient en concurrence pour recruter l'attaquant du Genao, Kelvin Yeboah (23 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'Italo-ghanéen – qui sort de six mois mitigé à Augsbourg (13 apparitions, 1 but, 2 passes décisives) – est disponible pour un nouveau prêt.

Stade Rennais : le Roazhon Park bientôt agrandi ?

Alors que le Stade Rennais répond déjà complet sur sa campagne d'abonnements avec 16 000 cartés, soit environ 60% de la capacité totale du Roazhon Park, le président breton Olivier Cloarec a reconnu en conférence de presse qu'un agrandissement de l'enceinte des Rouge et Noir était en réflexion :

« Il y a un intérêt croissant pour le Stade Rennais partout, et pas qu’en Bretagne (…) Le Stade Rennais attire de plus en plus de monde, de plus en plus loin. On a des abonnés d’Alençon, Quimper, Concarneau, Laval, Le Mans (…) Si le club continue à se développer de cette manière avec les ambitions qu’il a, à un moment donné, il faudra effectivement se poser la question pour aménager le Roazhon Park (…) Un déménagement ? À l’heure actuelle, non (…) On doit anticiper mais là, cela fait un peu plus d’un an que le stade est à guichets fermés. On va voir si l’on continue dans cette trajectoire. Si c’est le cas, évidemment qu’on va se poser les bonnes questions. Mais on a vu un certain nombre de clubs en France qui ont refait des stades et où le succès n’a pas forcément suivi. »

OGC Nice : un club de Série A vise Brahimi, Farioli veut garder Todibo et Thuram

D'après Ignazio Genuardi, l'OGC Nice fait l'objet de sollicitations de Bologne (Série A) pour son ailier Billal Brahimi (23 ans). Le Gym réclame 7 M€ pour son transfert. Une somme qui freine le club d'Emilie-Romagne. D'après l'ancien journaliste de Foot365, la priorité du club de Thiago Motta demeure le hongrois Roland Sallai (Fribourg) mais l'intéressé – qui a été proposé à l'OM et à Fenerbahçe – vise une formation plus huppée que Bologne.

Par ailleurs, Francesco Farioli, le nouveau coach de Nice, a été assez clair hier en conférence de presse sur les cas des très courtisés sur Kephren Thuram et Jean-Clair Todibo : « On entend et on lit énormément de choses sur ces deux joueurs. Le Mercato est quelque chose qui échappe à ma volonté. On aimerait les avoir jusqu'à la fin de saison, c'est la volonté du club. Tant qu'ils seront là, le plus longtemps possible j'espère, il faut qu'ils soient concentrés sur le club. »

Le Gym vise un latéral gauche passé par le Barça

Battu par la Lazio de Rome dans le dossier Luca Pellegrini (Juventus), l'OGC Nice aurait jeté son dévolu sur le défenseur gauche d'Almeria, Sergio Akieme (25 ans) selon Foot Mercato. Des négociations sont en cours pour l'ancien joueur du FC Barcelone.

EXCL : #Liga |



◉ Toujours à la recherche d'un latéral gauche, le Gym a jeté son dévolu sur Sergio Akieme, défenseur d'Almeria, passé par le Barça.



Avec @sebnondahttps://t.co/d0D4CQLmlB pic.twitter.com/YyJFHmZbt4 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 9, 2023

Ross Barkley (ex-Nice) retrouve un club

Après une saison mitigée du côté de l'OGC Nice où il n'a pas été conservé, Ross Barkley (29 ans) a retrouvé un club. L'ancien joueur de Chelsea et international anglais (33 capes) rebondit à Luton Town, promu en Premier League cette saison.

Et aussi...

Monaco et Lens foncent sur Balogun, l'Inter Milan se rabat sur Wahi

Si l'Inter Milan avait fait de Folarin Balogun (Arsenal) sa priorité, l'ancien Rémois pourrait finalement dire oui... à l'AS Monaco. Selon Fabrice Hawkins (RMC), le club asémite a trouvé un accord avec l'attaquant américain et n'a plus qu'à s'entendre avec les Gunners. Ces dernières heures, le RC Lens est aussi revenu dans la course. D'après Sky Italia, le vice-champion d'Europe réfléchit à se rabattre sur l'attaquant de Montpellier, Elye Wahi (20 ans). D'après le journalise Luca Marchetti, l'Inter entend toutefois prendre son temps et évaluer toutes ses options en amont.

RC Strasbourg : Washington va arriver, Bellegarde retenu, Kandil prêté en L2

Si le RC Strasbourg a déjà dépensé 55,5 M€ pour se renforcer cet été, le club désormais dirigé par BlueCo n'a pas fini de se muscler. Après Angelo Gabriel, c'est Deivid Washington (Santos) qui va rejoindre l'Alsace dans les prochains jours. S'il était une priorité de l'AS Monaco, le Brésilien a choisi de rejoindre Chelsea contre 20 M€ pour être prêté dans la foulée au RCSA selon Le 10 Sport.

Dans le sens des départs, Strasbourg fait aussi barrage au départ de Jeanricner Bellegarde (25 ans), dont le nom circule du côté de l'OGC Nice. Marc Keller a confirmé à France Bleu Alsace sa volonté de prolonger l'ancien Lensois au delà de son présent contrat qui arrive à terme en 2024. Le Racing fait barrage à sa vente à moins de 10 M€.

Le FC Annecy a enregistré le prêt sans option d'achat du milieu du RC Strasbourg Nordine Kandil. Le Marocain de 21 ans veut glaner du temps de jeu en Ligue 2 afin de revenir plus fort en Alsace.

Stade de Reims : Cajuste file à Naples, Van Bergen aux Pays-Bas

Comme le rapporte Foot Mercato, Naples et le Stade de Reims ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert du prometteur milieu suédois Jens Cajuste (23 ans). L'ancien joueur de Midtjylland va quitter la Champagne pour un transfert évalué à 12 M€. Selon L'Equipe, le flop Mitchell van Bergen (attaquant, 23 ans) est, de son côté, tout proche d'un retour aux Pays-Bas, à Twente.

Le FC Lorient et Almeria bientôt ok pour Koné ?

D'après L'Equipe, le FC Lorient et Almeria seraient en discussions avancées pour l'attaquant malien Ibrahima Koné (24 ans). Le club espagnol a déjà soumis plusieurs offres et les 7 M€ + bonus proposés dernièrement se rapproche des 8-10 M€ espérés par le président Féry. Une issue favorable est possible assez rapidement.

Le Havre : un Américain pour oublier le cousin d'Haaland

Foot Mercato croit savoir que le champion de Ligue 2 boucle actuellement la venue de l'international américain Emmanuel Sabbi (25 ans), qui évolue au Danemark du côté d'Odense Boldklub. Une piste pour faire oublier le cousin d'Erling Haaland. En effet, Paris Normandie annonce que Jonatan Braut Brunes (OH Louvain, 23 ans) s'éloigne du stade Océane et va finalement rester en Belgique, au KAS Eupen.

Girondins : Bokélé va partir avant le 1er septembre

Alors que Junior Mwanga et Dilane Bakwa ont rejoint le RC Strasbourg, les Girondins n'ont pas encore fini la vente de leurs pépites. Le journaliste de France Bleu Gironde Clément Carpentier a confirmé que Malcom Bokélé allait aussi quitter le club au scapulaire d'ici à la fin de l'été sans préciser sa destination.

SC Amiens : un défenseur de Manchester United en prêt ?

Ambitieux cette saison, le SC Amiens tente de se faire prêter le prometteur défenseur de Manchester United Teden Mengi (21 ans) selon Fabrizio Romano. L'international U20 anglais est barré chez les Red Devils et sort d'une saison très compliquée.

Sochaux va présenter un projet N1 pour éviter le dépôt de bilan

Alors qu'on pensait que la relégation administrative du FC Sochaux de Ligue 2 en National 1 sonnerait le glas définitif du club doubiste et son dépôt de bilan, les Lionceaux ont encore un espoir de repartir en 3ème division sous la houlette de son ancien président Jean-Claude Plessis et de son associé Pierre Wantier. Comme le rapporte L'Equipe, les deux hommes ont fait part à la FFF de leur intention de reprendre le club aux mains de Nenking.

D'après L'Equipe, les deux hommes ont besoin que leur candidature soit accepter pour présenter leur budget à la DNCG. Jean-Claude Plessis aurait quasiment réunis les fonds grâce à l'aide des Sociochaux et des investisseurs locaux. Un budget compris entre 12 et 13 M€ serait sur le point d'être monté pour le National 1.

