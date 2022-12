Bayo s'impatiente au LOSC, quatre clubs de Ligue 1 s'arrachent une révélation du Mondial

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

LOSC : Bayo veut jouer

Dans une interview accordée à La Voix du Nord, Mohamed Bayo, arrivé l'été dernier au LOSC en provenance de Clermont, est revenu sur son début de saison compliqué chez les Dogues où Paulo Fonseca le fait très peu jouer. "J’ai déjà eu une conversation avec le coach, il compte sur moi. Après, pour l’instant, pour lui, ce n’était pas le moment. C’est lui qui décide. C’est ma première année, donc si on ne me donne pas ma chance directement, je ne dis pas que je n’ai pas envie de jouer, mais on va dire que je peux attendre un petit peu, c’est sûr. Après, je suis un compétiteur. Au bout d’un moment, je ne pourrai pas attendre une saison entière sans jouer, ça, c’est sûr. Maintenant, on va bosser et on sera prêt à la reprise."

La Ligue 1 s'attaque à Ali Ben Romdhana

Selon les informations de Foot Mercato, quatre clubs de Ligue 1 seraient intéressés par le milieu de terrain de l’Espérance Tunis, Mohamed Ali Ben Romdhane, qui vient disputer la Coupe du monde 2022 avec la Tunisie. Il s'agirait du LOSC, de Montpellier, de Lorient et du SCO d'Angers.

Toulouse explore deux pistes nordiques

En quête d'un latéral droit cet hiver, le Téfécé aurait coché les noms de Warren Kamanzi (Tromsø IL) et Alfons Sampsted (Bodø/Glimt), selon les informations du journal L'Equipe. Le premier est une piste de longue date tandis que le second présente l'avantage d'être libre de tout contrat dans quelques jours puisque son bail expire au 31 décembre.

Les Girondins décimés face au Havre

Pour leur match de reprise, les Girondins de Bordeaux se déplacent ce lundi sur la pelouse du Havre, à l'occasion de la 16e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre, l'entraîneur girondin, David Guion, devra faire sans Marvin De Lima et Issouf Sissokho, blessés, et Tom Lacoux, Fransérgio et Johaneko Louis-Jean, suspendus.