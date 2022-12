Ben Seghir efface déjà Mbappé à Monaco, Nice a trouvé une solution pour Dolberg, Maja prolongé à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

AS Monaco : seul Henry a fait mieux que Ben Seghir !

Auteur d'un doublé pour l'AS Monaco sur la pelouse de l'AJ Auxerre hier (3-2), Eliesse Ben Seghir s'est fait un nom en rentrant dans le Top 5 des plus jeunes buteurs de l'ASM à 17 ans et 10 mois. Un classement toujours dominé par Kylian Mbappé (17 ans, 2 mois). Mais là où Ben Seghir a fait très fort avec ses deux buts, c'est qu'il a dépassé le Bondynois. En effet, comme le rapporte Opta, seul Thierry Henry a fait mieux que lui sur ce plan avec son doublé face à Lens en 1995.

2 - A 17 ans et 315 jours, Eliesse Ben Seghir est le 2e plus jeune joueur à marquer un doublé pour Monaco en Ligue 1, après Thierry Henry contre Lens en 1995 (17 ans et 255 jours). Prince. #AJAASM pic.twitter.com/n5XcwvJHWX — OptaJean (@OptaJean) December 28, 2022

Chelsea botte en touche pour Badiashile (AS Monaco)

Alors qu'une rumeur fait état d'une offre de 40 M€ de Chelsea pour Benoît Badiashile (AS Monaco), le coach des Blues Graham Potter n'a pas confirmé ce possible transfert en conférence de presse : « Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas des joueurs de Chelsea. Il y a beaucoup de gens qui sont liés à ce club et je perdrais votre temps et le mien si je répondais sur chacun d’entre eux. Je dis toujours que la responsabilité du club est d’essayer d’améliorer l’équipe lors de chaque mercato et dans chaque club. Mais mon travail en tant qu’entraîneur principal est d’essayer d’améliorer les joueurs que nous avons ici et l’équipe ». Questionné hier sur Prime Vidéo, Philippe Clement a aussi botté en touche sur les cas de Badiashile … et d'Alexander Nübel (espéré par le Bayern Munich) : « Alexander et Benoît ont joué, ils étaient concentrés. Je n'ai rien à dire de plus. Ce sont des joueurs de Monaco ».

🤔 Alexander Nubel et Benoit Badiashile sur le départ ?

Philippe Clement botte en touche...#AJAASM #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/JZCwO9B0SJ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 28, 2022

OGC Nice : direction Hoffenheim pour Dolberg

En disgrâce du côté du FC Séville où il est prêté par l'OGC Nice, Kasper Dolberg (25 ans) va quitter l'Andalousie où il n'est apparu qu'à 8 reprises. Selon Bild, le prêt du Danois va être repris par les allemands d'Hoffenheim. Un accord aurait même été trouvé sur le montant de l'option d'achat sans qu'on en connaisse le montant. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam rejoindra sa nouvelle équipe en stage au Portugal dès le 3 janvier.

SCO Angers : Boufal va discuter avec ses dirigeants

Sur Prime Vidéo, Saïd Chabane, le président du SCO Angers, a évoqué en toute transparence le cas de Sofiane Boufal (29 ans). L'attaquant marocain, auteur d'un bon Mondial, aura la porte ouverte s'il décide de quitter le Maine-et-Loire cet hiver :

« Le deal avec Sofiane était de le remettre sur pied, de le préparer pour la Coupe du Monde et de nous apporter pendant sa période. Aujourd'hui, on a deux clubs du Moyen-Orient qui se sont positionnés avec des offres intéressantes pour lui et pour nous. Maintenant, on n'a pas encore discuté avec le joueur pour connaître sa position : s'il veut rester en Europe, rester à Angers ou partir. Nous aimerions bien tous les garder mais à un moment donné, ils ont des sirènes... »

Toulouse veut faire un milieu

Si le Téfécé a déjà bien lancé son Mercato avec la signature de Warren Kamanzi (latéral droit de Tromso, 22 ans) actée au 1er janvier 2023, le promu ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Selon le site Les Violets, la priorité de Toulouse serait désormais le recrutement d'un milieu de terrain. Le nom de Nicolas Raskin (Standard de Liège) circule...

Maja ouvert à une prolongation aux Girondins de Bordeaux

En fin de contrat au 30 juin prochain, Josh Maja (24 ans) se voit bien prolonger son contrat aux Girondins de Bordeaux. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre sur Prime Vidéo en marge du match face au Havre : « Où en est ma prolongation de contrat ? C’est en pourparlers (…) Est-ce que je me vois continuer ici ? Oui, honnêtement oui. Je suis heureux ici parce que je joue souvent. Grâce à la confiance de l’entraineur, j’ai un rôle dans cette équipe. Je ne peux pas me plaindre, je suis heureux ».