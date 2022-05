Bordeaux souhaite 20 départs cet été, Reims a tenté Yilmaz, Nice cible un ex de Monaco

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Girondins : un coup de balai sans précédent dans l'effectif ?

Relégué en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux amorcent déjà leur reconstruction avant même le passage devant la DNCG. En début de semaine, Gérard Lopez, le propriétaire du club, a convoqué son directeur sportif Admar Lopes ainsi que son entraîneur en sursis David Guion à Londres pour faire le bilan. 20 Minutes Bordeaux rapporte la teneur des échanges et l'annonce par la direction d'un vaste coup de balai dans l'effectif où maximum 10 joueurs seront conservés (Lacoux, Mara, Sissokho, Ignatenko, Gregersen, Briand, Bokele, Bakwa, Medioub voir Ahmehdodzic si le club trouve les moyens de lever son option d'achat). Pour tous les autres, la porte est ouverte avec pour objectif de faire rentrer au moins 22 M€ dans les caisses.

Ahmedhodzic, un dossier délicat pour Bordeaux

Confirmant que les Girondins de Bordeaux feront tout pour lever l'option d'achat d'Anel Ahmedhodzic (23 ans) et le conserver, Sud-Ouest fait le point sur cet épineux dossier. Tout d'abord le média dément les informations émanant du quotidien suédois Expressen selon lesquelles l'option de 4 M€ n'était plus valable en cas de descente mais le média assure que Bordeaux fera tout pour réunir la somme et convaincre le Bosnien de rester même si son agent Markus Rosenberg est plutôt dans l'idée de le placer ailleurs. On y apprend aussi que d'autres clubs de L1 et des formations étrangères sont sur les rangs pour rapatrier l'une des (rares) bonnes pioches de Bordeaux sur les deux derniers Mercato...

Reims a fait une offre à Burak Yilmaz (ex-LOSC) mais...

En fin de contrat au LOSC, Burak Yilmaz (36 ans) ne devrait pas rebondir au Stade de Reims. Si le « Kral » ne compte pas raccrocher les crampons et attend une offre qui le fasse vibrer, ce n'est a priori pas celle qu'il a reçu de Champagne qui fera mouche. Selon le journaliste Nabil Djellit (France Football), il existe un « écart significatif entre les intentions de Reims et les attentions de l'international turc. Notamment sur la durée ». Clap de fin ?

Malin comme jamais. Reims a approché Burak Yilmaz, libre de tout contrat après sa fin d'aventure au LOSC . Y a un écart significatif entre les intentions du #SDR et les attentes de l'international turc. Notamment sur la durée. En vain. #Mercato pic.twitter.com/79QBXrwr8b — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 25, 2022

Reims : Guitane de retour plus tôt que prévu

Si le Stade de Reims l'avait initialement prêté pour deux ans au CS Maritimo, Rafik Guitane (23 ans) va rentrer plus tôt que prévu en Champagne. En effet, selon le média lusitanien futebol 365, il est prévu que l'ancien Rennais réintègre dès à présent l'effectif d'Oscar Garcia. Le Franco-algérien sort d'une saison pleine en D1 portugaise (30 apparitions, 5 buts, 2 passes décisives).

🔴⚪️ Info Mercato



Radik Guitane ➡️ va venir au Stade de Reims dès cet été alors qu’il était prêté CS Maritimo jusqu’en 2023



À lire (en VO) 👉🏻 https://t.co/tq2pKRIDWB pic.twitter.com/tGgjD4mM4x — Reims VDT (@reimsvdt) May 26, 2022

Nice : Massengo (ex-Monaco) dans le viseur du Gym

Si l'OGC Nice regarde au recrutement d'éléments plus expérimentés pour satisfaire Christophe Galtier, Ineos compte néanmoins toujours miser sur de jeunes talents. D'après RMC Sport, le Gym serait sur les rangs pour accueillir Han-Noah Massengo (21 ans), prometteur milieu de terrain de Bristol (D2 anglaise) formé à l'AS Monaco et parti en 2019 en Angleterre. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Massengo – qui a mis en stand-by la proposition de son club de Championship - est également dans les bons papiers de Leicester et d'un club allemand dont l'identité n'a pas filtré.

AS Monaco : une pépite défensive a la cote

Décidément les pépites de la Turbie ont la cote sur le marché ! Foot Mercato croit savoir que l'AS Monaco pourrait encore voir partir l'un de ses éléments plus plus prometteurs, Fouad El Maach (défenseur central, 21 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international U20 marocain est disponible pour un prêt et plusieurs clubs de L2, des formations belges, allemandes (D2) et espagnoles (D2) sont intéressés.

MHSC : Ristic vers Benfica, ça se corse pour Kalulu

Lancé dans une vaste refonte de ses couloirs défensifs, Montpellier va bel et bien perdre son défenseur international serbe en fin de contrat Mihailo Ristic. Selon L'Equipe, tout serait ficelé pour que le latéral et ailier gauche quitte l'Hérault libre après quatre ans de bons et loyaux services pour rejoindre le Benfica Lisbonne. Un contrat de trois ans aurait même déjà été acté.

Parmi les joueurs cités pour renforcer la défense du MHSC figure le nom de Gédéon Kalulu (AC Ajaccio, 24 ans), lui aussi en fin de contrat. Si l'on en croit le toujours bien informé Mohamed Toubache-Ter, Montpellier doit cependant faire face à la concurrence du FC Lorient qui va laisser filer libre son titulaire Houboulang Mendes (24 ans). Affaire à suivre.

Le FC #Lorient est très intéressé par Gédéon Kalulu, comme annoncé par @MohamedTERParis. Une offre a déjà été faite pour le latéral droit de l’@ACAjaccio en fin de contrat. D’autres clubs intéressés, les discussions vont se poursuivre. #mercato @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) May 25, 2022

FC Metz : Boulaya vers l'Egypte ?

Parmi les joueurs du FC Metz en fin de contrat, Farid Boulaya (29 ans) présente sans doute l'un des profils les plus intéressants pour la Ligue 1. L'international algérien devrait toutefois s'orienter vers l'étranger. Si l'on en croit Nabil Djellit (France Football), le natif de Vitrolles a des offres des deux géants du championnat égyptien : Al-Ahly et Zamalek. L'ancien Bastiais est actuellement dans une phase de réflexion.

Libre de tout contrat, Farid Boulaya est le fruit d'une bataille entre les deux géants du Caire : Al-Ahly et le Zamalek. L'international algérien devrait également avoir d'autres possibilités en L1 et ailleurs. #Mercato #Algerie — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 25, 2022

FC Metz : l'avenir d'Antonetti en suspend, un nom fuite pour le remplacer

Si Frédéric Antonetti est pour l'heure toujours le coach du FC Metz, son avenir ne tient qu'à un fil comme l'a confirmé son président Bernard Serin. Dans des propos rapportés par L'Equipe, le dirigeant s'est dit en réflexion pour la suite :

« J'ai indiqué à mon entraîneur que j'avais besoin de quelques jours pour réfléchir, car la situation est complexe. Il faut tout analyser calmement, pour prendre les bonnes décisions quant à notre politique sportive et financière. Il y a l'entraîneur, mais aussi le directeur sportif (Philippe Gaillot, directeur général délégué en charge du sportif, formellement) et moi-même, car je m'inclus dans la réflexion ».

S'il venait à limoger le technicien insulaire et son staff, Bernard Serin devrait débourser aux alentours de 3,5 M€, charges comprises, pour mettre fin à un contrat courant jusqu'en juin 2024. Pour remplacer Frédéric Antonetti, le nom du belge Emilio Ferrera (RFC Seraing, 54 ans) circule Relégué en Ligue 2, le club lorrain prépare quelques évolutions structurelles. Première décision quasiment actée : le retour à la tête du centre de formation de Francis De Taddeo.

SCO Angers : deux pistes se dégagent pour Romain Thomas

Laissé libre par le SCO Angers, Romain Thomas (33 ans) fait l'objet d'une bataille entre deux clubs de l'Ouest pour s'attacher ses services. Selon Ouest-France, le FC Lorient est tenté par le natif de Landerneau mais le SM Caen (Ligue 2), qui aura l'ambition de remonter, aurait un temps d'avance. Affaire à suivre.

FC Lorient : Hergault vers un promu en Ligue 1 ?

Laissé libre par le FC Lorient, Jérôme Hergault (36 ans) ne compte pas raccrocher les crampons. Selon le site Les Violets, qui confirme les informations du compte Twitter Lorient Foot Club, le défenseur a été proposé au Toulouse FC. Une piste loin d'être écartée par le Champion de Ligue 2 qui réfléchit à la pertinence de s'attacher ses services en joueur de rotation. L'AC Ajaccio, l'autre promu, est également sur les rangs.

ESTAC : Adil Rami fait des soucis à Boavista et à Gérard Lopez

On ne blague pas avec Adil Rami ! Le défenseur de Troyes avait en effet saisi la FIFA suite à des impayés autour de sa rupture de bail à Boavista l'été dernier. Si l'on en croit RMC Sport, le club de Gérard Lopez au Portugal a été condamné et interdit de recrutement jusqu'à nouvel ordre et jusqu'au règlement complet des sommes dues à Adil Rami. La fédération portugaise a aussi été notifiée de cette interdiction prononcée contre Boavista.

Le Melting-clubs du 26 mai Si But ! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

