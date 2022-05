Bordeaux vise un milieu de Guingamp, Strasbourg fixe le cap pour Ajorque, fin de saison pour Savanier

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Girondins : Bordeaux et deux clubs de L1 tentés par un milieu de Guingamp

Si l'avenir des Girondins de Bordeaux s'inscrit en pointillé en Ligue 1, cela n'empêche pas les rumeurs Mercato de circuler. Si l'on en croit Foot Mercato, le club aquitain ferait partie des nombreux clubs intéressés par le milieu de terrain de l'En Avant Guingamp Tristan Muyumba (25 ans). Formé à Monaco, l'intéressé est encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club armoricain. Outre Bordeaux, Troyes et Lorient sont également sur les rangs.

RC Strasbourg veut garder Ajorque l'an prochain

En course pour l'Europe, le RC Strasbourg va tenter de garder ses meilleurs éléments la saison prochaine. Après avoir annoncé la signature définitive de Lucas Perrin en défense centrale, Marc Keller, le président alsacien, a expliqué à Prime Vidéo vouloir se battre pour conserver son buteur Ludovic Ajorque, encore sous contrat jusqu'en 2024 :

« Nous avons eu des offres par le passé pour Ludovic Ajorque. C’est un joueur magnifique et une top personne. Il lui reste deux années de contrat ici. Nous, on préfère le garder et financièrement nous ne sommes pas obligé de le vendre. Maintenant, si un jour il y a une proposition très importante pour lui et pour nous, on se mettra à table. Il faut être correct avec quelqu’un qui a été irréprochable pendant des années ».

Montpellier : saison terminée pour Savanier

Si la rumeur Téji Savanier à l'OGC Nice a animé la fin de semaine, on en a presque oublié que le milieu offensif demeure un joueur du Montpellier Hérault. Joueur qui pourrait ne pas finir la saison à cause d'un pépin physique. Absent ce dimanche contre Metz à la Mosson, l'ancien Nîmois pourrait ne plus jouer cette saison à cause d'un souci aux adducteurs et au psoas.

Selon Mohamed Toubache-Ter, insider proche du MHSC, Savanier joue depuis plus d'un mois avec cette douleur, douleur qui s'est accentué lors de l'entraînement de vendredi. Téji Savanier aurait ressenti une grosse décharge sur une frappe et devrait observer une période de repos de plusieurs semaines.

