FC Barcelone, Girondins – Mercato : un Bordelais pour remplacer Suarez au Barça ?

Il y a parfois des rumeurs du mercato qui coupent le souffle. Celle-ci en fait partie. Alors que Ronald Koeman a appelé Luis Suarez récemment pour lui signifier son envie de le voir quitter le FC Barcelone, une liste de remplaçants a déjà surgi.

Dans celle-ci, on trouve Josh Maja ! Sky Sports croit en effet savoir que l’attaquant des Girondins de Bordeaux (21 ans) fait partie de la short-list du Barça pour remplacer Suarez cet été. Le média italien, pourtant plutôt sérieux dans l’absolu, ajoute que l’attaquant uruguayen (33 ans) serait sur le point de retrouver l’Ajax Amsterdam. Le PSG et la Juve sont pourtant prêts à le relancer.

Nigerian forward Josh Maja has been shortlisted to replace Barcelona’s Luiz Suarez with the Uruguay striker set to join Ajax. pic.twitter.com/pjpcDAekCo

