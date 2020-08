Girondins, ASSE : Gasset et Roche c’est signé, Bordeaux officialise !

true

Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont annoncé les nominations de Jean-Louis Gasset (entraîneur) et Alain Roche (directeur sportif).

Les Girondins de Bordeaux ont confirmé être parvenus à un accord pour le départ de Paulo Sousa et son remplacement par Jean-Louis Gasset. La nomination du Gardois au poste d’entraîneur, sur la base d’un contrat de deux ans, s’accompagne de l’arrivée d’Alain Roche comme directeur sportif.

« Je suis heureux que Jean-Louis ait accepté de rejoindre Bordeaux pour relever le challenge sportif que je lui ai proposé. Je suis sûr que son talent, son expérience et sa personnalité permettront au club de retrouver la place qu’il mérite dans le championnat de France, celle que tous les bordelais attendent et que les actionnaires et les dirigeants ont souhaité mettre en œuvre dès le mois de janvier en reprenant la totale maîtrise du club (…) Je suis certain qu’avec Alain, un Girondin de formation et de cœur, aux commandes du sport, notre club retrouvera les valeurs et les succès qui ont fait vibrer si souvent le cœur des supporters de toute la région », a justifié le président Frédéric Longuépée suite à cette double signature.

Confirmant que Paulo Sousa ainsi que l’ensemble de son staff ont cessé leur activité aujourd’hui, le club aquitain n’a fait aucune autre annonce quant au staff technique de Jean-Louis Gasset.