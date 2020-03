Girondins : blessés, l’ASSE, son avenir… Paulo Sousa était en conf’

true

Le point santé

« Pablo ne sera pas là, Nicolas De Préville peut ne pas être là dimanche. Eduardo connait d’ailleurs les problèmes au niveau des terrains d’entrainements. Les joueurs font de très gros efforts pour ne pas être blessés, car sur chaque action on peut avoir des blessures. Toma n’est pas bien. Jimmy Briand ne sera pas encore disponible ».

Un résultat à Saint-Etienne, la dernière chance de Bordeaux ?

« Je ne pense pas. Notre équipe est à quatre points de la cinquième place. On rivalise avec des équipes contre Lyon et Monaco, qui ont un plus gros budget que nous (…) Nous sommes la quatrième équipe avec le plus de possession, de passes, et de buts ».

Sur le manque d’efficacité

« Nous ne sommes pas efficaces sur les opportunités que l’on a. Mais on peut voir, si on veut être positif, que notre équipe crée beaucoup. Le problème n’est pas physique, il est mental ».

Sur l’ASSE

« Je félicite l’entraineur de Saint-Etienne, ses joueurs et ce club pour la finale, ils ont tout faire, avec une bonne ambiance, pour en arriver là. C’est un club aussi historique. Cela nous donne encore plus de motivation (…) Contre nous, on ne sait pas quel système ils vont utilité, Claude Puel est peut-être l’entraineur le plus expérimenté du championnat ».

Se projete-il sur un futur à Bordeaux ?

« Il y a quelques jours j’ai eu un rendez-vous avec Eduardo, qui m’a présenté des choses. C’est le club qui va présenter ça aux supporters. J’attends que le club parle de ça. Si c’était positif ? J’attends que le club parle de ça. Ce n’est pas une question entre le club et moi, c’est une question qui doit être traitée par le club ».

Retranscription : Girondins4ever