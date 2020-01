Girondins : Bordeaux aurait sondé Laurent Blanc pour l’après-Sousa !

false

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022, il n’est pas dit que Paulo Sousa s’attarde encore quelques années aux Girondins de Bordeaux. Sollicité par Arsenal à la fin de l’automne, le Portugais avait fait passer quelques messages à ses dirigeants au moment de la passation de pouvoir entre GACP et King Street.

Le « Président » pas dans les moyens de Bordeaux

S’il demeure agacé par les promesses non tenues et l’évolution du Mercato, Paulo Sousa continue de faire le boulot bon gré mal gré. Les relations entre le fonds d’investissement américain et l’ancien coach de la Fiorentina ne sont toutefois pas au beau fixe et, des deux côtés, on commence à envisager la fin de l’aventure pour l’été 2020. Du côté de Sousa où on se montre à l’écoute du marché comme du côté de King Street où on sonde les entraîneurs disponibles.

Si l’on en croit « Le 10 Sport« , les Girondins auraient contacté Laurent Blanc (libre, 54 ans) pour prendre le pouls d’un éventuel retour. Cette prise de contact préliminaire ne devrait toutefois pas aller bien loin, le « Président » n’étant pas dans les moyens dévolus par King Street malgré ses quatre ans d’inactivité.