Girondins : Bordeaux tente de renvoyer Hwang en Corée du Sud !

Les Girondins de Bordeaux cherchent à profiter du confinement pour renvoyer Ui-Jo Hwang en Corée du Sud afin qu’il y effectue son service militaire.

Et si la crise sanitaire du Covid-19 permettait à Bordeaux de s’affranchir d’un casse-tête ? Bien sûr, les dirigeants girondins passent aujourd’hui le plus clair de leur temps à se creuser les méninges sur la bonne manière de limiter les pertes mais, du côté de l’Etat-major aquitain, on réfléchit aussi à un moyen de mettre à profit la coupure imposée de la saison.

Des discussions menées pour que Hwang parte faire son service militaire

En effet, Bordeaux doit gérer sur l’année civile 2020 l’épineux dossier Ui-jo Hwang. L’attaquant a jusqu’au 31 décembre prochain pour finir d’effectuer son service militaire. Un appel sous les drapeaux obligatoire en Corée du Sud, y compris pour les sportifs de haut niveau évoluant en Europe.

S’inspirant de l’idée de Tottenham et de Heung-Min Son, qui se sont entendus pour un retour au pays à compter du 20 avril, les conseillers de Hwang chercheraient, selon « 20 Minutes Bordeaux », une solution pour effectuer le service restant (3-4 semaines) durant le confinement.

⚽️Comme Heung-Min Son, Ui-jo Hwang doit réaliser son mini service militaire d’ici fin 2020. Si son compatriote de Tottenham commencera le sien le 20 avril, l’attaquant coréen des @girondins n’a pas reçu pour l’instant de propositions de son pays #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/ZfVtlBHHqj — Clement Carpentier (@clementcarpet) April 9, 2020