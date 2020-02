Girondins : cette motivation supplémentaire qui animera Dijon

true

D’ici un quart d’heure, Dijon se produira sur la pelouse du Matmut Atlantique. Et comme l’a révélé l’ancien attaquant Hervé Bugnet, les Bourguignons ne manqueront pas de motivation face aux Girondins de Bordeaux, eux qui sortent d’une terrible déroute face au PSG (1-6) à domicile en Coupe de France…

« Quand on tend une joue, on n’a pas forcément envie de tendre l’autre. Là, l’équipe dijonnaise est un peu piquée à vif après sa défaite face à Paris. Maintenant, ils n’ont pas joué Lanton ou Audenge… C’était l’ogre parisien, avec toutes leurs stars, et voilà… Il ne fallait pas s’attendre à ce que Dijon écrase le PSG. Ça ne m’a pas trop surpris. »

« Dijon va venir à Bordeaux avec des intentions, c’est une certitude. Quand on se déplace à Bordeaux, à Saint-Etienne, Lyon, Marseille, Paris, je pense qu’il n’y a même pas besoin de causerie d’avant match. Rien qu’en couchant le nom de l’équipe, on n’a pas besoin de grands discours, la motivation doit venir toute seule. Dijon va venir avec des ambitions, je pense qu’un match nul à Bordeaux serait pour eux comme une victoire. »