Girondins – Coronavirus : le très touchant message de Yacine Adli

L’attaquant des Girondins de Bordeaux, Yacine Adli, a partagé une vidéo dans laquelle il se prononce sur le coronavirus. Message touchant.

Le coronavirus continue de se répandre. En France, comme partout dans le monde. Et touche, comme d’innombrables professions, les footballeurs professionnels. Témoin, le message personnel et touchant de l’attaquant des Girondins de Bordeaux, Yacine Adli.

Dans une vidéo, relayée par le club aquitain, Adli a précisé que l’un de ses meilleurs amis était en soins intensifs et qu’un proche de sa famille avait perdu son père. L’occasion, pour le Bordelais, de rappeler les mesures essentielles et de souligner, une fois encore, le rôle décisif joué par le personnel soignant.

« Nous sommes tous au même endroit »

« Notre devoir est de ressortir grandi de cette épreuve en accroissant notre solidarité, en prenant soin des plus nécessiteux. Cette période nous montre que peu importe nos couleurs, notre statut social ou encore nos croyances, nous sommes tous au même endroit : confiner chez nous. Aujourd’hui, plus que jamais, mettons de côté nos différences et ne faisons qu’un.«