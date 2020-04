Girondins de Bordeaux : le projet de reprise déjà critiqué

false

A peine présenté, le potentiel projet de reprise des Girondins de Bordeaux par un homme d’affaire français interroge. En cause, le manque de moyens.

On vous en parlait récemment sur notre site : les Girondins de Bordeaux ont un potentiel repreneur. Son nom ? Bruno Fievet, homme d’affaires, qui fait le tour des médias depuis quelques jours afin de « vendre » son projet. Ce dernier, à défaut de faire rêver et de s’appuyer sur des dizaines de millions d’euros, souhaite rapprocher le club de ses supporters.

Pas vraiment de quoi enthousiasmer l’ancien footballeur Pierre Ducrocq, qui s’est exprimé à ce sujet sur les ondes de RMC. Des propos retranscrits par le site girondins33.

« Si tu veux juste – même si je n’aime pas ce terme – ‘vivoter’ en Ligue 1, pourquoi pas »

» Je veux bien le coup des grilles de salaires fixes, avec des primes d’objectifs, etc…Je ne suis pas du tout contre, ce n’est pas un souci. Et c’est même bien, je trouve, ce principe de la prime d’objectifs et de mérite, qui existe dans les entreprises. Mais il faut quand même, vraiment, que la partie salaire fixe soit suffisante pour pouvoir lutter contre les autres. Et c’est là où le bât blesse : tu ne seras pas attractif,ni en France ni pour les joueurs de l’étranger. Et çac’est embêtant pour un projet. Le problème auquel il va s’exposer c’est que selon ce que tu veux faire sportivement, ce sera très dur. Si tu veux juste – même si je n’aime pas ce terme – ‘vivoter’ en Ligue 1, pourquoi pas, parce que tu vas toujours pouvoir trouver des joueurs qui te suffiront pour avoir un niveau convenable et bien figurer ; mais si tu veux jouer les premiers rôles, aller sur la scène européenne, attirer de meilleurs joueurs ; tu vas être confronté à des soucis. »