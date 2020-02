Girondins – DFCO (2-2) : Paulo Sousa peste contre l’arbitrage

true

D’ordinaire, Paulo Sousa n’est pas du genre à se plaindre de l’arbitrage. Pourtant, à l’issue de la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Dijon FCO (2-2), le Portugais avait des choses à redire. Pour lui, une erreur de l’homme au sifflet est à l’origine du partage des points.

« C’était un match difficile face à une équipe qui a besoin de points et qui travaille pour rester en L1 », note-t-il, estimant que Bordeaux avait fait ce qu’il fallait pour prendre les trois points malgré tout : « L’équipe a bien travaillé avec la bonne attitude pour obtenir cette victoire. On aurait pu gagner en étant plus précis sur la dernière passe, surtout sur notre couloir droit. Mais il y a des épisodes dans le match qui peuvent nous donner la victoire ».

Selon Sousa, le K.O aurait dû intervenir juste après le 99e but en Ligue 1 de Jimmy Briand : « À 2-1, on a une bonne possibilité avec Jimmy qui anticipe le renvoi du défenseur. Je n’aime pas parler de ça mais il y avait un penalty très clair, on l’a revu à la télé ». Monsieur Lesage n’a pas jugé bon de sanctionner…