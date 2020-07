Girondins – EXCLU : Luka Elsner reste à Amiens et va prolonger !

true

Ce mercredi, Bernard Joannin et Luka Elsner (SC Amiens) se sont longuement confiés. L’occasion de mettre un point final à la rumeur Girondins de Bordeaux.

Cité du côté des Girondins de Bordeaux parmi les candidats potentiels au remplacement de Paulo Sousa, Luka Elsner (37 ans) ne devrait pas quitter le SC Amiens cet été. Il est même prévu qu’il prolonge son contrat jusqu’en juin 2022 dans les prochaines semaines. Dans un entretien exclusif, qu’il nous a accordé en compagnie de son président Bernard Joannin et qui sera diffusé dans les prochaines heures dans les médias du groupe Horyzon (Onze Mondial, Foot National), le jeune technicien a évoqué son cas personnel. Extrait en avant-première.

Le président Joannin a dit que vous serez le coach d’Amiens cette saison. Vous le confirmez malgré les sollicitations et la rumeur d’un intérêt de Bordeaux ?

Luka Elsner : Je pense pas qu’il y ait lieu de parler d’un quelconque autre club. Je suis très content de faire partie de ce projet amiénois. Un projet qui se reconstitue et qui a de nouveaux objectifs. Je ne doute pas de ma présence pour la saison à venir.

Président, pour faire taire les rumeurs, allez-vous prolonger le contrat de votre entraîneur, sous contrat jusqu’en juin 2021 et disposant d’une année optionnelle ?

Bernard Joannin : Cela fait plus de deux mois qu’on est tombé d’accord avec Luka pour prolonger d’un an, jusqu’en juin 2022. Le souhait est qu’il construise sur la durée avec Amiens. Si on a renforcé son staff avec l’arrivée d’Oswald Tanchot, c’est aussi à sa demande. Il n’y a aucun doute le concernant. On n’en a pas trop parlé car nous étions dans un combat pour le sauvetage d’Amiens. Cela faisait partie des choses prioritaires. Maintenant nous allons nous mettre tranquillement autour d’une table et parapher ce nouveau contrat…

Luka Elsner : Je suis d’accord, il y avait des choses bien plus prioritaires que ma situation contractuelle… On a une équipe à former et c’est ce qui fera la décision pour la saison suivante. Il n’y a aucune raison de discuter de mon statut.

Bernard Joannin : Et Luka sait que je suis un homme de paroles et qu’il n’y a aucun souci…