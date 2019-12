Girondins : GACP se retire, Longuépée nommé Président (officiel)

false

Les changements attendus à la tête des Girondins de Bordeaux sont effectifs depuis ce lundi, a annoncé le club au scapulaire cette fin d’après-midi.

Les Girondins annoncent ce lundi par un communiqué le rachat des parts de GACP par King Street qui devient le seul propriétaire du club. Frédéric Longuépée est nommé Président Directeur Général des Girondins suite au retrait de Joe DaGrosa.

Nicolas De Préville s’exprime après le match contre Strasbourg #FCGBRCSA pic.twitter.com/WW6ZlqUYYx — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 15 décembre 2019

Voici un extrait du communiqué officialisant la transaction :

« King Street Capital Management (« King Street ») annonce avoir signé un accord aux termes duquel il rachète la totalité des parts de General American Capital Partners (« GACP »), actionnaire minoritaire du FC Girondins de Bordeaux (le « Club ») en raison des différences fondamentales au sein de la gouvernance du FC Girondins de Bordeaux.

King Street et la direction du Club souhaitent à cette occasion, rassurer l’ensemble des parties prenantes du Club, ses collaborateurs, les équipes sportives, ses supporters et les institutions sur son engagement dans la durée au sein du club et remercie GACP pour sa contribution au projet au cours de cette première année.

GACP annonce qu’il a conclu l’accord avec King Street dans l’intérêt du Club et qu’il souhaite tout le succès possible au FC Girondins de Bordeaux dans ses compétitions à venir.

Cet accord permettra au FC Girondins de Bordeaux de garantir la stabilité et de poursuivre son ambitieux chemin.

King Street réaffirme son soutien et sa totale confiance à Frédéric Longuépée, qui occupera dorénavant la fonction de Président Directeur Général.

Dans la continuité du projet mis en place en 2018, Frédéric Longuépée aura pour mission de poursuivre le développement de la stratégie mise en œuvre depuis le rachat du Club, au niveau local et international, en lien avec les valeurs du Club.

L’objectif est de faire figurer, de façon régulière, le FC Girondins de Bordeaux au niveau des places qualificatives européennes. Nous souhaitons également développer le lien avec nos supporters en recréant une ferveur populaire forte dans tout le stade qui permettra de galvaniser l’équipe lors des matchs de championnat de la « Ligue 1 Conforama » et d’atteindre les résultats les plus élevés possibles.

King Street réitère son soutien à Eduardo Macia qui conduit la mise en œuvre de la stratégie sportive ainsi qu’à Paulo Sousa, entraineur de l’équipe première du FC Girondins de Bordeaux et son staff, qui réalisent une très bonne première partie de saison 2019-2020. »