Girondins : Gasset a tranché, il change de capitaine

Jean-Louis Gasset, l’entraîneur de Bordeaux, a indiqué ce jeudi en conférence de presse que Laurent Koscielny serait son capitaine.

C’est l’une des premières décisions fortes de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée aux Girondins et elle sonne comme un désaveu pour Benoît Costil.Le nouvel entraîneur de Bordeaux a en effet annoncé qu’il avait décidé d’introniser Laurent Koscielny comme nouveau capitaine du FCGB.

Jovanovic et Benito de retour

Par ailleurs, pour débuter la saison demain contre le FC Nantes, Gasset ne pourra pas compter sur Yacine Adli et Pablo. Adli n’est pas encore remis de la blessure au genou contractée en début de préparation et Pablo est en phase de reprise après son opération des croisés il y a quatre mois. Vukasin Jovonavic et Lloris Benito ont en revanche repris l’entraînement collectif depuis lundi. Ils postulent pour une place dans le groupe.