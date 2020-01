Girondins : Hwang Ui-Ho explique ses vacances prolongées

false

Les propos sont repris par le site Girondins4Ever : Hwang Ui-Jo, absent depuis la reprise des Girondins, et naturellement lors de la qualification en Coupe de France des hommes de Paulo Sousa vendredi dernier au Mans (2-0), a fait son retour en France hier. Un retard qu’il a évoqué. « Paulo Sousa m’a dit de bien me reposer pendant ces trois semaines en Corée. Je voulais jouer autant que possible, je voulais être bon quand je jouais. Je voulais vraiment faire du mieux possible parce que c’était ma première saison sous les couleurs de Bordeaux ».

Guess who’s back

« J’ai dû me vider la tête »

Et à l’attaquant d’ajouter : « Je ne pensais pas à la blessure. J’ai personnellement souhaité continuer à jouer et à m’entrainer. Lors de mon dernier match face à Strasbourg, je n’ai joué que 31 minutes, c’était peu de temps, mais j’avais envie de changer le déroulement du match. Ce n’était pas facile. En rentrant en Corée, j’ai dû me vider la tête, me reposer. Je voulais éclairer mon corps, éclairer ma tête. La pause semble être suffisante, même si j’aurais aimé continuer à jouer et m’entrainer. Le repos est également important, tout comme bien manger, bien s’entrainer, pour revenir avec un bon cœur ».