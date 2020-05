Girondins : King Street a grillé la L1 pour limiter la casse de la crise

true

Après avoir pris acte de la fin de la saison, les clubs de L1 planchent sur le remboursement de leurs supporters. Les Girondins de Bordeaux ont eu du flair.

Les supporters trépignent d’impatience à l’idée de revoir du football. Ce n’est pas pour demain, l’État ayant décrété la fin de la saison la semaine dernière. Du coup, certains clubs planchent pour trouver des solutions afin de rembourser leurs fans concernant leur abonnement en cours.

Alors que les Girondins de Bordeaux ont demandé « de la patience » à leurs supporters en raison de la mise en place d’un nouveau logiciel de billetterie, l’association nationale des supporters (ANS) n’a pour l’instant donné aucune consigne collective pour se faire rembourser. « On n’en a pas discuté, reconnaît dans L’Équipe Kilian Valentin, membre de l’ANS et président du Saturday FC, principal groupe de supporters de Nancy. Les clubs commencent à peine à donner leurs idées. Les cas sont tellement différents…»

Le FCGB, le seul à avoir souscrit une assurance exploitation

Le FCGB a quelque peu anticipé un tel cas de figure. Le quotidien sportif assure que Bordeaux est en effet l’un des rares à avoir souscrit une assurance exploitation qui devrait lui permettre de limiter la casse ! « Mais ce n’est pas la folie non plus, souligne un dirigeant du club aquitain. Sur les six derniers matches à domicile, ça va nous en rembourser trois. » C’est déjà ça.