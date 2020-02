Girondins : King Street laisse filer un bon soldat en Top 14 !

true

Jacques D’Arrigo, aux Girondins de Bordeaux depuis plus de deux ans, quitte le FCGB pour s’engager à l’Union Bordeaux-Bègles, actuel leader du Top 14.

King Street ne risque pas d’améliorer son image auprès des supporters des Girondins de Bordeaux. Taxés de ne pas redorer le blason du FCGB, les propriétaires américains viennent de laisser filer un bon soldat du club : Jacques D’Arrigo.

Après plus de 2 ans de bons et loyaux services, l’ex directeur commercial et de la communication @jackdarrigo quitte les @Girondins direction @UBBrugby ! Non retenu par la nouvelle direction, Laurent Marti a flairé la bonne affaire et bien senti le coup. pic.twitter.com/Gu3Ve5yDD2 — Girondinfos (@Girondinfos) February 27, 2020

Selon Girondinfos, bien informé sur les Girondins de Bordeaux, celui qui était directeur commercial et de la communication du club au scapulaire depuis d-plus de deux ans n’a pas été retenu par sa direction et va s’engager en faveur de l’Union Bordeaux-Bègles, leader incontesté du Top 14 en rugby. « Laurent Marti a flairé la bonne affaire et bien senti le coup », glisse le compte Twitter à propos du président bordelais.