Girondins : King Street, Mairie de Bordeaux, le nouveau coupe de force des Ultras

Le malaise couve. Et, de toute évidence, les supporters les plus ardents des Girondins de Bordeaux n’ont aucune intention de laisser tomber. Dans leur viseur, l’actionnaire majoritaire du club, King Street. Et son manque de moyens dédiés au club.

Dans la nuit, les Ultramarines ont donc déployé plusieurs banderoles dans la cité bordelaise. Voulant peser dans le débat municipal, les élections ayant lieu ce week-end. Voici le message on ne peut plus clair publié sur Twitter : « Notre association de plus d’un millier d’adhérents, ce matin encore, s’est rappelée au bon souvenir de la mairie qui a soutenu ce projet funeste et qui aujourd’hui ne daigne répondre à notre analyse de la situation au contraire des autres candidats. »