Girondins : Koscielny a trouvé un moyen magique de passer le confinement

Le défenseur des Girondins de Bordeaux Laurent Koscielny passe le temps à regarder l’intérgrale des films consacrés au magicien Harry Potter.

Comme tous les habitants de la planète, Laurent Koscielny commence à trouver le temps long. Néanmoins, le défenseur des Girondins de Bordeaux se garde bien de le dire, conscient d’être un privilégié. Lors d’un échange sur Instagram, il a dévoilé le contenu de ses journées.

« Le confinement se passe bien. Le matin, il y a école pour les enfants, l’après-midi on essaye d’avoir un temps avec eux à l’extérieur s’il fait beau, oui à l’intérieur avec des jeux de société, un peu de sport et un peu de cuisine également. On a pas mal de temps pour se préparer quelques bons petits plats. En ce moment, avec ma fille, on regarde Harry Potter. Cela fait quelques jours qu’on a commencé, nous en sommes au numéro 4. C’est un bon moment à partager en famille ».

De la magie, voilà qui pourrait bien servir aux Girondins pour la fin de la saison, si celle-ci reprend. En effet, entre les résultats décevants, les tensions entre Paulo Sousa et ses dirigeants, les supporters contre les actionnaires, rien ne va plus dans le club au scapulaire !