Girondins : Koscielny emboîte le pas de Sousa concernant un mal récurrent

Le défenseur des Girondins de Bordeaux Laurent Koscielny est allé dans le sens de son entraîneur, Paulo Sousa, concernant l’état d’esprit déficient de son équipe.

Triste fin d’année pour les Girondins de Bordeaux ! Depuis leur carton sur Nîmes (6-0) un soir de contestation au Matmut Atlantique, les Aquitains ont enchaîné quatre défaites. Eux qui pointaient sur le podium avant le déplacement à Marseille (1-3) sont désormais 13es et éliminés de la Coupe de la Ligue.

Leur entraîneur, Paulo Sousa, avait pointé du doigt le manque d’esprit compétiteur de ses joueurs. L’expérimenté Laurent Koscienly, une décennie d’Arsenal derrière lui, a confirmé hier au micro de beIN : « Sur les trois dernières défaites, c’était surtout l’état d’esprit qu’il fallait rectifier et ce (samedi) soir, je pense qu’on est venus avec de bonnes intentions. On s’est battus pendant 90 minutes, on a fait les efforts ensemble ».

« C’est ce qui était important car, sur le début de saison, on a eu des résultats grâce à notre état d’esprit. On sait que c’est un championnat compliqué, il faut se battre à tous les matches, c’est un éternel recommencement. À Rennes, on ne prend pas les points mais, dans l’état d’esprit, on était présents et il faut garder ça pour l’année prochaine. »