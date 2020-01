Girondins : la direction bordelaise conforte Paulo Sousa, qui a honte

true

Le discours rassembleur du capitaine Benoît Costil samedi après la défaite contre l’OL (1-2) n’a pas porté ses fruits. Les Girondins de Bordeaux n’ont pas relevé la tête hier en Coupe de France, où ils sont sortis par la petite porte devant Pau (2-3 ap).

Nous tenons à féliciter le @PauFootballClub et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de son parcours #PFCFCGB — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 16, 2020

« J’ai un sentiment de honte après cette défaite, mais aussi une énorme dette envers nos supporters, peste Paulo Sousa dont les propos sont relayés par le site Girondins4Ever. Je dois féliciter notre adversaire. On doit moi le premier, mon staff, les joueurs, les dirigeants, tous donner encore plus et être bien concentrés. »

« Paulo est notre coach, on a confiance en lui »

Si le coach des Girondins n’est resté qu’une minute et trente secondes en conférence de presse, Frédéric Longuépée a été plus disert. Le président du FCGB lui a témoigné sa confiance. « Paulo est notre coach, on a confiance en lui et on va rapidement relever la tête », a-t-il assuré au micro de RMC Sport. Dimanche prochain, le derby de l’Atlantique à la Beaujoire face au FC Nantes arrive à point nommé.