Girondins : la nouvelle charge du maire de Bordeaux contre King Street et Longuépée

true

Au cours d’une interview, Pierre Hurmic a de nouveau pointé du doigt la gestion de King Street et de Frédéric Longuépée au FCGB.

Nommé depuis un mois à la mairie de Bordeaux, Pierre Hurmic ne manque pas une occasion de parler des Girondins. Et d’aller dans le sens des supporters, remontés contre King Street et son président directeur général, Frédéric Longuépée. Dans le Sud Ouest du jour, l’édile a mené une nouvelle charge contre le fonds de pension américain et son représentant.

« Je veux avoir une discussion avec Daniel Ehrmann, représentant de l’actionnaire King Sreet, pour savoir quelle est la politique du club. Ils (les dirigeants américains) ont acheté les Girondins pour développer la marque Bordeaux. Ils sont en train de modifier le logo en mettant « Bordeaux » en gros et « Girondins » en petit. Moi je trouve bien que le club s’appelle Girondins de Bordeaux. »

« La vie du club de foot concerne aussi la municipalité. Le maire de Bordeaux a le devoir de s’intéresser au foot et au rugby, c’est notre patrimoine. Jusqu’à présent Longuépée n’a pas trop bien réussi. Vendre le stade ? Je vais demander à un cabinet spécialisé de calculer l’indemnité qu’il faudrait verser à l’exploitant en cas de sortie. Si cela coûte plus cher de le vendre que de le garder, je ne serai pas kamikaze. Je ne m’entêterai pas si c’est défavorable au contribuable. »