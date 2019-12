Girondins : la réponse des Ultramarines à Frédéric Longuépée

false

L’opération communication de Frédéric Longuépée dans L’Equipe n’a pas convaincu les Ultramarines et leur porte-parole Florian Brunet.

Ce vendredi matin, dans les colonnes de « L’Equipe », Frédéric Longuépée, le président délégué des Girondins de Bordeaux a pris la parole pour tenter de rassurer sur le projet de King Street et tendre la main aux Ultramarines avec qui il est en conflit. La réponse n’a pas tardée à arriver.

Après avoir lu et décortiqué l’entretien du dirigeant, Florian Brunet, le porte-parole du groupe Ultras bordelais lui a répondu sur Twitter : « Si nous ne sommes pas dupes, dans cette interview les victoires de notre combat sont multiples. Disparition de la « marque » , replacement du sportif au centre , incarnation du club. C’est gros pour que l’on n’y croit mais au moins les mots sont moins révulsants. C’est déjà cela », glisse-t-il en préambule.

« Longuépée, une parole jamais tenue »

Concernant l’engagement des supporters, résumés aux 8 heures de route d’un déplacement, Florian Brunet les juge « risibles » et « plus ridicules qu’autre chose » : « Ces 8 heures de routes sont risibles mais c’est plus ridicule qu’autre chose. En revanche,ces mots sur nos « rencontres »méritent précision. Au contraire de Jean-Louis Triaud ou de Stéphane Martin, il n’a montré aucune volonté de venir au local, il n’y a eu aucune réunion. Des appels téléphoniques distants et une parole jamais tenue ».

« Un rejet de cette grossière main tendue »

Concernant le discours sur le Mercato, les Ultramarines ne sont pas non plus convaincus : « Nous lisons entre les lignes ce que nous pressentons. Il n’y aura aucune folie, aucun investissement important, la volonté sera de dégraisser et l’ambition modérée. Espérons nous tromper , sincèrement », a-t-il lâché avant de repousser ce pas de Longuépée : « Merci à tous nos soutiens de comprendre notre rejet de cette grossière main tendue. Nous ne le reconnaîtrons jamais comme le président. Mais sachez que nous pouvons vivre sans lui. Le grand avantage d’être totalement indépendant. Sans que cela nous empêche d’œuvrer pour le club ».