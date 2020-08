Girondins : l’arrivée de Gasset se préciserait

true

Selon France Football, Jean-Louis Gasset pourrait être rapidement intronisé sur le banc des Girondins en lieu et place de Paulo Sousa.

Difficile de savoir ce qui se trame en coulisses aux Girondins de Bordeaux. Paulo Sousa est toujours là mais selon France Football,n ce lundi, le Portugais pourrait bien avoir dirigé le FCGB pour la dernière fois samedi à Saint-Etienne (2-4). En effet, FF révèle que Sousa, qui souhaite quitter le club, a refusé une offre financière de ses dirigeants pour laisser son poste, alors qu’il est lié au club jusqu’en 2022, mais qu’un départ à l’amiable se profile. Des négociations seraient encore en cours entre les deux parties.

Roche et Printant annoncés eux aussi

Jean-Louis Gasset succéderait à Sousa sur le banc, accompagné par Ghislain Printant, et Alain Roche prendrait la direction sportive du club, en remplacement d’Eduardo Macia, remercié en juillet. Gasset a été l’adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux de 2007 à 2010, avec un titre de champion de France en 2009, une Coupe de la Ligue en 2009, deux Trophées des champions en 2008 et 2009, et un quart de finale de Ligue des champions en 2010, contre Lyon (1-3, 1-0).