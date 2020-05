Girondins : le coup de gueule de Laurent Koscielny

false

Le défenseur central des Girondins de Bordeaux, Laurent Koscielny, espère un changement de conscience et de mentalité au sujet des footballeurs.

Ce serait donc le football de demain. Du moins après le coronavirus. C’est en tous cas le souhait d’innombrables footballeurs qui ont désormais envie que leur parole compte. Ce matin, dans les colonnes du Figaro, ils ont été nombreux à donner leur point de vue sur leurs rôles dans les mois à venir. Et ce n’est pas Laurent Koscielny, le défenseur central des Girondins, qui est le moins véhément.

« Cette période nous a permis à tous de prendre du recul, de réfléchir à l’avenir avec plus de clairvoyance. Elle a mis en lumière la dimension humaine de notre métier. Notre voix compte, nous ne sommes pas des marionnettes. On peut faire changer les choses demain, sur les terrains et en dehors. Entendre parler des joueurs ayant un “bon rapport qualité-prix” comme de “bonnes affaires” est inacceptable. Ces propos nous choquent tous. Nous ne sommes pas des marchandises !

« On a tellement plus à leur apporter, avec nos sacrifices, notre parcours »

C’est un triste reflet pour la jeunesse. On a tellement plus à leur apporter, avec nos sacrifices, notre parcours, nos valeurs de solidarité, nos remises en question. »