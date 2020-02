Girondins : le grand gaspillage bordelais enfin expliqué !

true

Dans son édition spéciale sur les salaires de Ligue 1 à paraître demain, « L’Equipe » explique comment les Girondins de Bordeaux s’y sont pris, à l’époque General American Capital Partners (GACP) pour faire gonfler la masse salariale du club de 11 M€ et rendre la situation encore plus noséabonde pour King Street, désormais seul aux commandes du club.

Paulo Sousa et Laurent Koscielny explose la grille des salaires

Pour commencer, l’ancienne direction a offert un salaire royal à Paulo Sousa et son staff : 280 000€ brut par mois. Le plus élevé jamais donné à un coach aquitain, supérieur même à celui de Laurent Blanc à l’époque du dernier titre. Les nouveaux joueurs en ont également profité pour croquer dans la galette puisqu’on retrouve six nouveaux dans le Top 10 des salaires, Laurent Koscielny et ses 240 000€ brut par mois arrivant nettement en tête.

Macia, Longuépée, Cissé… Ces chers nouveaux

Enfin, l’organigramme s’est aussi étoffé à mesure que les bureaux se sont remplis. Le directeur de football espagnol Eduardo Macia toucherait 45 000€ par mois. Le directeur technique Souleymane Cissé, 10 000€ par mois. De nombreux administratifs ont également été embauchés. Notamment au service commercial où l’on est passé de cinq à 23 personnes. Quant à Frédéric Longuépée, qui s’est vu offrir le poste de président délégué, il a aussi négocié un salaire revu à la hausse par rapport à son prédécesseur Stéphane Martin (de 25 000 à 42 000€).