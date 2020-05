Girondins : le Maire de Bordeaux met la pression sur King Street !

true

Nicolas Florian, le Maire de Bordeaux, prend position ce mardi dans le conflit qui oppose les Ultras aux dirigeants girondins.

Hier, le président délégué des Girondins de Bordeaux Frédéric Longuépée, accordait une long entretien à nos confrères de l’Equipe, revenant sur le conflit larvé qui l’oppose aux supporters depuis des mois. La réponse ne s’est pas faite attendre avec un communiqué cinglant des Ultramarines. « Vos déclarations amènent la preuve irréfutable de votre totale déconnexion des réalités, ainsi que de votre mépris généralisé envers celles et ceux qui font et qui ont fait l’institution. Le club est accusé, acculé, et vous n’avez aucune défense ou justification à apporter. Vous vous contentez de tonner… Le dialogue est impossible, mort, et enterré. Même des excuses publiques ne refermeraient pas les cicatrices que vous avez creusées », a-t-on pu lire.

Et aujourd’hui, c’est le Maire de Bordeaux qui intervient. Sur France Bleu Gironde, celui-ci a déploré le conflit et ses conséquences sur l’image du club au scapulaire. «Ça suffit. Ce n’est plus possible, a soutenu Nicolas Florian. L’image du club est fortement dégradée, et c’est maintenant l’image de Bordeaux qui est écornée. Je vais m’investir personnellement dans ce dossier même si j’ai d’autres priorités ces derniers temps avec la crise sanitaire ».

Et à lui d’ajouter : « Je vais prendre contact avec King Street, le propriétaire du club, pour savoir s’ils comptent réellement s’investir à Bordeaux sur la durée. S’ils ont l’intention de vendre, qu’ils le disent. Mais sinon, je leur demanderai de remettre de l’ordre. Les Girondins appartiennent à tout le monde : le Haillan, c’est la ville, le stade, c’est le domaine public et la mairie ne peut continuer à être spectatrice des tensions entre la direction et les supporters».