Girondins : le maire de Bordeaux va rencontrer King Street !

En proie à d’immenses difficultés, les Girondins naviguent en eaux troubles. Nicolas Florian, maire de Bordeaux, va prochainement discuter avec King Street.

Les Girondins vont vers une impasse. En guerre avec les supporters, les dirigeants font grise mine. Car, en plus, les finances demeurent dans le rouge vif. Durant ce mercato, les Marine et Blanc vont devoir combler un trou de 50M€. La situation inquiète en plus haut lieu. Nicolas Florian, maire de Bordeaux, est contraint de s’immiscer dans le dossier pour rassurer les supporters et partenaires.

Dans un entretien accordée à la télévision locale TV7, Nicolas Florian a fait le point sur la situation. L’édile a fait de nombreuses annonces importantes : « J’ai déjà eu un échange de courriers avec les responsables de King Street. Contrairement à ce que j’ai pu lire, ils ne m’ont pas dit qu’ils ne pouvaient pas me rencontrer. Ils m’ont dit que ce serait avec plaisir. La situation, en ce moment, m’amène à avoir d’autres priorités, mais c’est un dossier que je suis. J’ai fait part à King Street de mes inquiétudes, de mon agacement. Il s’agit de l’image de la ville, les Girondins de Bordeaux constituent le patrimoine immatériel de la ville. Je vais rencontrer les dirigeants de King Street quand ce sera possible. »

Le maire Les Républicains souhaite que King Street clarifie sa position sur le devenir des Girondins : « Je vais voir avec eux (n.d.l.r : King Street) s’ils souhaitent s’investir sur la durée. Auquel cas il y aurait là un bon nombre de corrections à apporter dans leur management, dans la façon dont ils sont représentés localement. Dans le cas où ils ne veulent pas s’inscrire dans la durée, envisageons avec eux un plan de sortie. Le tout, c’est qu’à un moment donné on ouvre les bras, on ouvre les portes, c’est ce que doivent faire King Street et la direction des Girondins de Bordeaux. »

Les supporters des Girondins appellent à un rassemblement

Écoeurés de la situation, les fans de Bordeaux souhaitent faire bouger les choses. Par le biais des Ultrasmarines 1987, un appel à se rassembler, le samedi 27 juin de 16 à 18 heures, dans les rues de la ville a été décrété. Les Ultras, en guerre contre la direction actuelle, l’annoncent : « Cela sera un cri de colère, un cri d’inquiétude, mais aussi un cri de passion. »

Durant son entretien, Nicolas Florian a apporté son soutien aux amoureux des Girondins : « On ne peut pas être constamment contre les supporters. Il faut donc aller vers une forme d’union municipale. On ne peut pas se mettre à dos tous les supporters. Ça me peine, ça touche beaucoup tous nos concitoyens qui sont malheureux. Les Girondins on les aime bien, mais ça ne doit pas être ce grand bazar tel qu’on voit là depuis quelques temps. Je suis en contact avec beaucoup d’anciens grands joueurs de Bordeaux. Ils me disent ‘Monsieur le Maire, on a de la peine et on est à vos côtés si vous avez besoin de nous’. Ce sont des anciens champions du Monde, ce sont des anciens champions de France, qui vont s’investir. » Avec une des plus grandes crises de son histoire à gérer, l’été s’annonce long pour les Girondins de Bordeaux.