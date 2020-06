true

La nouvelle était dans l’air depuis quelques temps du côté des Girondins. C’est désormais officiel, le club bordelais arbore un nouveau logo.

C’est donc ce mardi que les Girondins ont dévoilé un projet qui a déjà fait réagir en amont les supporters : le nouveau logo du club. Un logo qui veut mettre en valeur le nom de Bordeaux au détriment du « FC » et de quelques symboles du club.

Sans surprise, cette annonce n’a pas manqué de faire réagir les supporters qui étaient hostiles à ce logo. Le tout dans un contexte de défiance de la direction matérialisée par une manifestation massive samedi dernier dans les rues de Bordeaux.

L’identité graphique du FC Girondins de Bordeaux évolue

▶ https://t.co/nRoCzkREqx pic.twitter.com/XiB8pUzT3S — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 30, 2020

Le communiqué des Girondins :

POUR LA DÉCENNIE QUI S’OUVRE, le FC Girondins de Bordeaux a conçu un nouveau projet, et défini une nouvelle ambition qui s’appuient à la fois sur la force de son ancrage territorial et l’ouverture au monde. L’évolution des signes identitaires du club et de son blason en particulier va refléter clairement cette stratégie.

UNE STRATEGIE AUTOUR DE 3 AXES

Partagée par ses collaborateurs et ses partenaires, la stratégie du Club repose sur trois piliers principaux :

UN PILIER SPORTIF : viser de façon régulière les places qualificatives européennes.

UN PILIER RÉGIONAL : faire partie intégrante de la « communauté girondine ».

UN PILIER GLOBAL : l’image prestigieuse de Bordeaux aux yeux du monde.