Girondins : les Bordelais sont champions d’Europe d’une catégorie recherchée

Contrairement à son voisin allemand, notamment, le joueur français est réputé pour ne pas frapper de loin. Il préfèrera toujours tenter de servir un partenaire mieux placé plutôt que de tenter un tir en dehors de la surface qui pourrait terminer sa course dans les tribunes et lui valoir les sifflets de ses propres supporters.

Mais il existe une exception : les Girondins de Bordeaux. L’Equipe du jour souligne que les hommes de Paulo Sousa ont déjà marqué treize fois en dehors de la surface. Et qu’en plus de ça, ils sont nombreux à s’y coller, ce qui leur vaut un record européen.

« Alors que les Girondins possèdent la cinquième attaque de L1 (38 buts, ex aequo avec Nice, leur adversaire du jour), ils sont plusieurs, à Bordeaux, à pouvoir se targuer d’avoir la « puissance et la qualité de frappe nécessaires », selon Eduardo Macia, pour marquer de loin : «Hwang (3), Adli (3) et De Préville (2), bien sûr, mais pas seulement. Basic, Kalu, Maja, Otavio et Pardo ont également apporté leur écot. C’est l’autre particularité bordelaise, à l’échelle européenne cette fois : aucune autre équipe ne compte davantage de buteurs différents à cette distance (8). »