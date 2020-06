Girondins, Stade Rennais : les dessous de la mission de Létang révélés

true

Dans son live sur Twitch hier soir, le journaliste Manu Lonjon a commenté la rumeur d’une arrivée d’Olivier Létang aux Girondins de Bordeaux. L’ancien dirigeant du PSG et du Stade Rennais serait en Nouvelle Aquitaine pour faire jouer ses relations et préparer ainsi un désengagement de King Street.

« Olivier Létang, c’est confirmé qu’il est en négociations avec Bordeaux. À Toulouse, il était arrivé avec son entourage pour acheter le club. C’était son argent et celui de gens autour de lui. Là, on m’a expliqué que c’est Bordeaux qui est venu à lui. C’est-à-dire qu’on lui a demandé de venir pour essayer de fédérer, de servir de lien et de connexion entre des gens susceptibles d’acheter ou déjà intéressés, par rapport à son carnet d’adresses. »

« On lui a demandé de fédérer et de ramener des gens autour de lui. Ce n’est pas comme à Toulouse où il était actionnaire. Là, on lui a demandé de venir, et on est venu le chercher pour discuter avec Bordeaux. Alors, qui est venu le chercher ? C’est la question. Je pense que ça peut être très intéressant, car Olivier Létang a beaucoup de gens autour de lui du fait de son parcours. Qui l’a fait venir et pourquoi ? Ça, ça m’intéresse. Est-ce la mairie de Bordeaux ? Est-ce que ce sont des investisseurs ? Je n’ai pas eu cette info-là. »