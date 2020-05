Girondins : les Ultramarines Leaks mettent le feu à Bordeaux !

true

Depuis quatre jours maintenant, les Ultramarines balancent des discussions privés au sein de la direction des Girondins de Bordeaux.

La guerre est lancée ! Depuis quelques jours, les Ultramarines ont passé la seconde dans leur croisade contre King Street et plus précisément ses deux hommes de confiance Frédéric Longuépée (président délégué) et Antony Thiodet (directeur du marketing et de la billetterie). Le groupe de supporters publie des Leaks de conversations entre les nouveaux dirigeants et le « conseil des membres », un groupe de supporters que la direction avait souhaité créer et qui s’est retourné contre elle.

[LEAKS]

Depuis plusieurs semaines, nous sommes alertés par des personnes ayant participé aux rencontres du tout nouveau « conseil des membres », organisées par la direction des Girondins.

Nous sommes parvenus à nous procurer les enregistrements.

Teaser. pic.twitter.com/PQJ6nragRD — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) May 10, 2020

Thiodet – Longuépée dans de sales draps

Choqué par certains propos, des membres du conseil ont donné aux Ultramarines de nombreux enregistrements. Des enregistrements qui ont été triés et qui sont désormais diffusés, jetant l’opprobre sur la gestion par Thiodet, la paranoïa qui règne au Haillan ou la manière désinvolte avec laquelle Longuépée parle de la DNCG (voir l’épisode 4). Autant de bombes à fragmentation qui explosent à la face de King Street… Et qui interrogent sur l’avenir d’un club en grande difficulté financière, où plane la vraie menace d’un risque de dépôt de bilan.

King Street sous pression

Pour Manu Lonjon, qui s’est exprimé sur le sujet dans l’après-midi, il y a vraiment matière à s’inquiéter du silence du board bordelais. « S’ils tentent de se dédouaner de 2-3 choses, ils seront face à tout le reste. Ou ils sont réellement perchés et convaincus que la colère ne concerne que 15/20 personnes. Ou ils serrent les dents et attendent que ça passe ». De son côté, le porte-parole des Ultramarines Florian Brunet a demandé à la mairie de se désolidariser de la direction américaine des Girondins : « Rattrapez-vous et n’aidez plus ces incompétents et mafieux qui détruisent notre club ». Ambiance.