GirondinsÂ : l’invitÃ© surprise de l’Ã©tÃ© fixe ses nouveaux objectifs

De retour en grâce aux Girondins de Bordeaux, Paul Baysse espère avoir droit à une nouvelle chance cette saison.

Ecarté par Rolland Courbis à Caen, lors de son prêt, en 2018-19, Paul Baysse a été laissé pour compte la saison passée aux Girondins, qui lui ont attribué le n°44 cet été. Mais le Bordelais de naissance s’est accroché et il a été récompensé par Paulo Sousa qui l’a convié à la préparation, où il a beaucoup joué.

« Je me sens super bien. C’est agréable, confie l’ancien niçois sur le site du FCGB. J’ai eu la chance de participer à pas mal de matches de préparation. Je suis content, je suis heureux. Je n’ai envie que d’une chose, c’est prendre du plaisir. Ca fait plus d’un an que je ronge mon frein, que je travaille quotidiennement pour jouer et pour aider l’équipe, le club. J’espère que j’aurai cette chance-là cette année, de donner le meilleur sur le terrain. En tout cas, j’ai pris énormément de plaisir pendant les matches de préparation, individuellement, et surtout collectivement. »

Paul Baysse en redemande !

Un nouveau départ pour le défenseur ? Jean-Louis Gasset semble avoir déjà trancher puisque le défenseur, qui a troqué son n044 contre le 24, a joué l’intégralité du premier match de la saison hier contre Nantes (0-0). « Franchement, moi, je suis super content, c’est encourageant pour la suite, et ça donne envie de continuer à travailler, d’avoir la bonne humeur, de continuer à se faire plaisir dans le travail. Je suis persuadé qu’on peut prendre du plaisir en souffrant ensemble. On va continuer, ne rien lâcher », promet Paul Baysse, manifestement gonflé à bloc.