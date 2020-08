Girondins : Longuépée sait comment se faire oublier des supporters

true

Frédéric Longuépée, le président des Girondins de Bordeaux, est toujours aussi contesté chez les supporters. Pourtant, il semblerait plutôt serein.

La présence de quelques dizaines d’Ultramarines au Haillan, il y a deux jours, est venue l’attester. Les supporters des Girondins ne comptent pas obtenir leur combat pour obtenir la démission de Frédéric Longuépée.

Pourtant, même si une rumeur a circulé ces dernières heures sur un potentiel départ du président bordelais, il n’en est rien si l’on en croit le journaliste Manu Lonjon. Bien au contraire. « Il y a eu des rumeurs. On m’a démenti et on m’a même dit que les temps n’étaient pas du tout à changer le président. Il a vraiment le soutien de King Street et vu les derniers changements, c’est lui qui a échangé avec Gasset et Roche. Tu ne fais pas venir ces gens-là pour faire partir le président ensuite. »

En résumé, Frédéric Longuépée se montre assez serein et assurerait même savoir comment la fronde pourrait retomber. « Sans trahir de secret, il a dit à l’une des personnes recrutées que sa tête n’était pas mis à prix. Qu’il savait que les supporters étaient contre lui. Et il pense que cela changera si les résultats sportifs deviennent positifs ». Pas certain que les Ultramarines ne l’entendent de cette oreille.