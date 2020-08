Girondins : l’opinion se retourne contre Paulo Sousa à Bordeaux

true

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Ludovic Obraniak commence à se lasser de l’attitude de Paulo Sousa.

Souvent présenté avec le bon rôle face à King Street ou Frédéric Longuépée, Paulo Sousa montre sa part d’ombre aux Girondins de Bordeaux actuellement. Alors qu’il a annoncé à ses cadres vouloir partir depuis presque un mois, le Portugais est toujours là et mène son bras de fer avec les dirigeants, paralysant l’avant-saison du club aquitain et le changement d’entraîneur. Une situation qui commence à lasser Ludovic Obraniak.

Consultant pour « L’Equipe » et ancien joueur des Girondins, l’international polonais a cassé l’image de héros de Paulo Sousa : « Tu croyais que c’était le seul mec bien de l’histoire, Paulo Sousa, le chevalier blanc, le seul encore qui puisse… Bah non, même lui, il a l’air de ne pas être aussi loyal et correct », a noté Obraniak dans des propos relayés par « Girondins4ever ».

S’il a manifesté, comme de nombreux anciens, son soutien aux supporters, Ludovic Obraniak entend aussi tirer sur Paulo Sousa désormais : « Je ne vais pas tout le temps tirer sur Longuépée. Après, c’est très difficile de dépatouiller le vrai du faux dans ce marasme que vivent les Girondins. J’ai l’impression que Paulo Sousa n’est pas aussi blanc que tout le monde veut le prétendre, notamment sur les histoires de commissions qui sont sorties. Cela reste à démontrer mais bon… »