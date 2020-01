Girondins – Mercato : accord imminent pour Oudin, tarif fixé pour Sabaly

true

Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Toujours est-il que l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa, a rappelé dans les médias ses attentes pour le mercato et que, quelques jours après, les choses sont en train de sérieusement se décanter. Dans le sens des arrivées, L’Equipe annonce qu’un accord est sur le point d’être trouvé pour Rémi Oudin.

L’attaquant du Stade de Reims sera prêté avec option d’achat et signera un contrat de quatre ans en juin. Le prêt coûtera entre 1,5 M€ et 2 M€ au FCGB, qui déboursera entre 6 M€ et 8 M€ à l’intersaison. Ce qui devrait faire une indemnité globale de 10 M€ environ, soit ce que réclamait le président Caillot dès l’été dernier.

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Pour financer tout, les Girondins espèrent vendre Youssouf Sabaly et François Kamano. Selon Foot Mercato, le premier, qui n’a disputé que 4 matches depuis le début de la saison, ne sera pas vendu pour moins de 15 M€. Il disposerait de touches en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. Il aurait déjà été proposé à Crystal Palace, Brighton, Fulham et Southampton, pour l’instant sans succès…