Avec de nombreux départs en prévision, les Girondins assurent leurs arrières. Loïc Bessilé (défenseur et capitaine de la réserve) s’est vu offrir une prolongation.

Si les Girondins de Bordeaux disposent d’un effectif pléthorique et a érigé comme priorité de faire un grand ménage cet été, cela n’empêche pas les décideurs aquitains de valoriser les bons éléments en fin de contrat.

C’est notamment le cas du défenseur Loïc Bessilé (21 ans), capitaine de l’équipe réserve arrivé un an plus tôt en provenance du Toulouse FC et auteur d’une saison pleine en National 2. D’après le toujours bien renseigné Girondinfos, le club aquitain a soumis une proposition de contrat professionnel au capitaine de son équipe réserve. Ex international français U18, Bessilé s’est vu offrir un bail d’une année avec deux saisons supplémentaires en option.

Reste à savoir si Paulo Sousa, qui n’a jamais fait appel à l’ancien Pitchoune cette saison en Ligue 1, compte vraiment sur ses services à court terme (peut-être en cas de départ de Jovanovic?). Rappelons qu’en défense centrale, Bordeaux compte déjà sur Laurent Koscielny, Pablo Castro et Mexer…