Girondins – Mercato : des offres de deux clubs londoniens pour Maja ?

S’il ne faisait pas beaucoup parler de lui dans la presse nationale jusqu’à l’arrêt des compétitions imposées par la crise sanitaire du coronavirus, Josh Maja (21 ans) réalisait une très honnête saison avec les Girondins de Bordeaux (24 apparitions, 8 buts, 3 passes décisives). Des prestations qui ne passaient inaperçues chez les recruteurs étrangers.

West Ham and Crystal Palace on alert as Josh Maja eyes £10m return to England from Bordeaux this transfer window https://t.co/3g1FNbKn5R

— The Sun – West Ham (@SunWestHam) April 11, 2020