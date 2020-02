Girondins – Mercato : François Kamano ne serait pas très chaud pour la Russie

true

Si le Mercato français a fermé ses portes le 31 janvier au soir, cela n’empêche pas les Girondins de Bordeaux de continuer à discuter pour réaliser quelques ventes dans des championnats plus exotiques. C’est notamment le cas de la Russie, un marché qui ferme ses portes le 21 février prochain.

Comme le rapporte l’excellent « Girondinfos », confirmant les informations de « L’Equipe », François Kamano a bien reçu des offres émanant de la Ligue locale. Vukasin Jovanovic serait également dans le même cas.

Toutefois, concernant Kamano, rien ne dit que le Guinéen n’acceptera de filer en Russie, où il aurait reçu une offre de prêt en provenance de Krasnodar. En effet, « Sud-Ouest » – qui s’est renseigné auprès de l’entourage de l’ancien Bastiais – assure que François Kamano n’est « pas au courant » de cette piste et qu’il n’est « pas très chaud » à l’idée de rejoindre la formation russe. Rappelons que l’intéressé, que Bordeaux souhaitait céder pour une somme comprise entre 15 et 20 M€ il y a un an, n’est plus sous contrat que pour 18 mois (fin de contrat juin 2021).