Girondins – Mercato : Josh Maja revient sur les raisons de son choix bordelais

Il y a un peu plus d’un an, les Girondins de Bordeaux obtenaient la signature de Josh Maja, l’attaquant anglais en provenance de Sunderland.

Dans une interview au Chronicle Live relayée par Girondins33, Josh Maja a détaillé son intégration bordelaise mais aussi au jeu français. Morceaux choisis.

Pourquoi choisir les Girondins ?

« La principale raison de ma venue à Bordeaux et en France était que je pouvais y gagner du temps de jeu pour m’améliorer. Ici, il y avait une opportunité et, en regardant le championnat français, j’ai vu qu’il y avait beaucoup de chances données aux jeunes joueurs. J’avais aussi des offres de Premier League, d’Allemagne et d’Italie, mais j’ai voulu choisir la bonne option pour moi et ma famille. Je sais que peu de jeunes joueurs arrivent à jouer régulièrement en Premier League, donc c’était important de partir à l’étranger et de gagner du temps de jeu ailleurs. »

Un jeu différent en France

« Le jeu en France est différent : plus tactique, plus d’étude du jeu mais un rythme plus lent. Se créer beaucoup d’occasions dans les matches est dur, car ça joue plus défensif, mais cela convient mieux à mon jeu. Partir à l’étranger, c’est un gros test au niveau du caractère, mais si vous croyez que vous êtes prêt pour ça, alors vous devez franchir le pas. »

Une adaptation en cours

« Je m’adapte aussi, de mieux en mieux, à la langue, la nourriture, la vie ici ; car tout est différent de l’Angleterre. Je prends des cours de français. C’est dur de parler, mais je comprends presque tout. »