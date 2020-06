Girondins – Mercato : Kamano sème le doute sur son avenir

true

François Kamano (24 ans) se sait encore très courtisé sur le marché des transferts. Le milieu offensif guinéen quittera-t-il les Girondins de Bordeaux pour autant ?

On peut avoir du talent, réaliser une saison mi-figue mi-raisin mais faire encore partie des joueurs les plus bankables d’une même équipe. C’est le cas de François Kamano. Fer de lance de l’attaque des Girondins de Bordeaux en début de saison, l’international guinéen n’a plus vraiment trouvé grâce aux yeux de Paulo Sousa, qui l’a même repositionné comme piston dans un nouveau schéma tactique.

Malgré des prestations moins abouties, Kamano (24 ans) est resté courtisé sur le marché des transferts et était même à deux doigts d’aller voir ailleurs cet hiver. Il est finalement resté à Bordeaux et compte bien en faire de même cet été même s’il sait qu’il est encore très suivi au mercato.

« Toujours des discussions avec d’autres clubs »

« Il y a toujours des discussions et des sollicitations avec d’autres clubs. Mais comme je le dis souvent, moi je m’occupe du terrain et le reste c’est le club et mon agent qui s’en occupent, assure l’intéressé dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Pour l’instant, j’essaye de bien m’entraîner et surtout rester en bonne santé. Aujourd’hui mon objectif, c’est d’avoir le maximum de temps de jeu et les stats suivront après. Je suis sous contrat avec Bordeaux jusqu’en 2021 et donc je reste Bordelais. Je ne peux pas m’exprimer pour le moment. Mais on verra comment les choses vont évoluer. »