Girondins – Mercato : King Street fixe un premier objectif à Eduardo Macia

D’après Girondinfos, King Street attendrait surtout du tandem Eduardo Marcia – Ulrich Ramé qu’il dégraisse le pléthorique effectif bordelais.

A mesure que l’on se rapproche de l’ouverture du Mercato, on commence à y voir un peu plus clair dans les plans de King Street pour les Girondins de Bordeaux. Malgré les souhaits de Paulo Sousa de se renforcer sur plusieurs postes et notamment devant, le fond d’investissements américains semble avoir d’autres priorités actuellement.

Selon le bien renseigné compte Twitter Girondinfos, la quête d’un attaquant est forcément liée à un vaste plan dégraissage de l’effectif. King Street a, en effet, réclamé à son directeur de football, Eduardo Macia, nommé par l’ancienne direction opérationnelle GACP, d’entamer un plan de dégraissage de l’effectif.

Estimant qu’avec 43 joueurs sous contrat, Bordeaux disposait d’une masse salariale trop élevé, le groupe veut d’abord réduire la voilure. Priorité de ce plan dégraissage : les joueurs ayant peu ou pas de temps de jeu, poussés vers des prêts ou des transferts définitifs. Dans ce genre de dossiers, le plus dur étant de trouver des clubs intéressés…