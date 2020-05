Girondins – Mercato : King Street préparerait une grande braderie estivale

false

Durement touchés par la crise sanitaire du Covid-19, les Girondins de Bordeaux pourraient céder plus de joueurs que prévus à l’été 2020.

Alors que l’incertitude plane toujours sur l’état des finances du club et la volonté de King Street de remettre la main à la poche pour boucler un déficit qui s’annonce important, alors qu’on ne sait toujours pas si Paulo Sousa sera encore à la tête de l’équipe et Eduardo Macia à gérer le recrutement, « Sud-Ouest » tente ce dimanche d’y voir plus clair sur l’effectif des Girondins de Bordeaux pour la saison à venir.

Initialement, le plan présenté en janvier-février par Eduardo Macia était de garder l’ossature de l’effectif pour la saison prochaine et d’y ajouter deux ou trois éléments ciblés capables d’apporter au niveau qualitatif. Le tout avec des moyens financiers limités. Il semblerait que la crise sanitaire du coronavirus a encore un peu plus compliqué l’équation et abaissé la marge de manœuvre.

Le milieu et Kalu les prochaines grosses ventes attendues

Après avoir sacrifié Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) cet hiver, d’autres joueurs pourraient être cédés aux plus offrants à l’été. Si l’effectif aquitain ne regorge pas de pépites pouvant rapporter gros, Paul Bernardoni (prêté à Nîmes) devrait être le premier à être cédé. Il est aussi possible que Samuel Kalu – qui plairait en Angleterre – ou encore Otavio et Tomas Basic fassent partie de la prochaine vague de cession.

Des décisions doivent également être prises pour les joueurs en fin de contrat en juin 2021. Actuellement, Bordeaux tente de prolonger Pablo et Nicolas De Préville. En revanche, pour François Kamano, Youssouf Sabaly, Paul Baysse et Maxime Poundjé, la porte sera grande ouverte. Albert Lottin et tous les autres joueurs actuellement en prêt (Mendy, Nilor, Boupendza, Mandanda) disposeront aussi de bons de sortie.